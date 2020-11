AZ vince ancora in Eredivisie: quarta vittoria consecutiva

L'AZ Alkmaar, avversario del Napoli in Europa League giovedì, ha vinto in trasferta battendo 2-1 l'Heracles. Nella gara valida per la decima giornata di Eredivisie la squadra allenata da Slot si è imposta grazie alle reti siglate da Koopmeiners al 41' su calcio di rigore e di Boadu al 44'. Con questi tre punti l'AZ si porta a settimo posto in classifica.