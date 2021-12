Barça out dopo 21 anni, l'Europa League dà il benvenuto sui social: "Hi, Barcelona"

Per la prima volta da 21 anni a questa parte, il Barcellona giocherà il resto della sua stagione in Europa League. Considerato che in quell'epoca si chiamava Coppa UEFA, è di fatto la prima volta che i catalani giocano in questa competizione. L’account ufficiale della competizione, con un messaggio che probabilmente dai tifosi blaugrani non sarà molto apprezzato: “Hi, Barcelona”, il benvenuto.