Barcellona, Dani Alves escluso dalla lista per il Napoli: la reazione dell'ex Juve

Tornato al Barcellona dopo cinque anni e mezzo, Dani Alves non si sarebbe aspettato di rimanere escluso dalla lista UEFA, lui che può vantare ben 44 trofei vinti. Secondo quanto riportato da Sport il terzino non ha preso affatto bene la scelta di Xavi. Da regolamento, ricordiamo, che non è possibile inserire più di tre nomi nuovi, pertanto il tecnico ha deciso di optare per Ferran Torres, Aubameyang e Adama Traoré, anche per avere maggiori soluzioni in attacco considerando il punto interrogativo legato a Dembélé, comunque inserito in lista.