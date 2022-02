Barcellona, De Jong: "Napoli ottima squadra, ma nostra partita ottima"

"Due anni fa li abbiamo affrontati agli ottavi di Champions, ora in Europa: parliamo di due ottime squadre”.

“Abbiamo giocato un’ottima partita, con tanta intensità e tanta pressione. Ottima gara da parte nostra”. Parla così Frenkie De Jong, tra i migliori in campo nel 4-2 rifilato dal Barcellona al Napoli in Europa League: “È stata una bella partita da entrambe le parti. Due anni fa li abbiamo affrontati agli ottavi di Champions, ora in Europa: parliamo di due ottime squadre”.

Un giudizio sul Napoli?

“Penso che siano un’ottima squadra, giocano bene a calcio ma noi abbiamo fatto un ottimo lavoro”.