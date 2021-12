Barcellona, domani conferenza di Aguero e Laporta: il Kun svelerà il suo futuro

Il Barcellona comunica che domani alle ore 12 Sergio Aguero terrà una conferenza stampa per fare luce sul suo futuro. Col Kun vi sarà anche il presidente blaugrana Joan Laporta. Con ogni probabilità l'argentino annuncerà il suo ritiro definitivo dal calcio, dopo l'aritmia cardiaca che gli è stata riscontrata nel corso della partita contro l'Alavés lo scorso 30 ottobre. La prima diagnosi aveva previsto uno stop di tre mesi per il Kun anche se da qualche settimana è circolata sempre con maggiore insistenza la voce di un prematuro addio al calcio. 33 anni, Aguero era approdato in estate al Barcellona dopo 10 anni al Manchester City in cui ha vinto 15 titoli oltre a una classifica marcatori e stabilito diversi record.

