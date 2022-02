Barcellona, due titolari a rischio giallo: salterebbero il ritorno al Maradona

Gavi e Piqué rischiano di saltare la gara di ritorno dei play off di Europa League contro il contro il Napoli. La squadra di Xavi è alla prima gara della stagione nella seconda competizione europea, ma i cartellini accumulati in Champions contano anche in Europa League. Per questo motivo i due giocatori blaugrana, in caso di ammonizione al Camp Nou, salterebbero la gara d'andata al Maradona.