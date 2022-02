Barcellona-Napoli, ecco dove vederla in tv e in streaming

Barcellona-Napoli, andata degli spareggi di Europa League, si giocherà domani, giovedì 17 febbraio al Camp Nou. Calcio d'inizio fissato per le ore 18.45.

Dove vederla in tv e streaming: La sfida di Barcellona verrà trasmessa in diretta su DAZN. Gli abbonati potranno accedervi scaricando l'app su una moderna smart tv oppure collegando il proprio televisore ad una console come Xbox o PlayStation, oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Il match del Camp Nou sarà visibile anche su Sky Sport: sui canali Sky Sport Uno (202 del satellite) e Sky Sport (252 satellite).

Attraverso DAZN sarà possibile seguire Barcellona-Napoli anche in diretta streaming: sarà sufficiente collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook, oppure scaricando la relativa app su smartphone e tablet.

Gli abbonati Sky potranno usufruire di SkyGo e anche in questo caso sarà necessario collegarsi al sito ufficiale o scaricare l'app compatibile con i sistemi iOS o Android sui dispositivi mobili.

Inoltre la gara sarà visibile anche su NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Una volta acquistato il pacchetto 'Sport' si potrà selezionare la diretta della partita dal palinsesto.

Telecronaca: Sky Sport ha annunciato che la gara Barcellona-Napoli sarà commentata da Massimo Marianella, con Lorenzo Minotti al suo fianco. Per DAZN il telecronista sarà Stefano Borghi, con Dario Marcolin in commento tecnico.