Barcellona, nuovo attaccante contro il Napoli? Proposto Adama Traoré

In casa del Barcellona ci sono ancora tante questioni in sospeso e negli ultimi giorni di mercato la società dovrà fare alcune valutazioni. A destare preoccupazione non è solo la nota questione contrattuale di Ousmane Dembélé ma anche l'ennesimo infortunio di Ansu Fati; due situazioni, queste, che costringono il club blaugrana a cercare almeno un'altra punta (o esterno) per non lasciare Xavi con poche possibilità di scelta nel reparto offensivo. In questo senso, riporta Mundo Deportivo, va vista l'opzione Adama Traoré: secondo il quotidiano, l'esterno spagnolo sarebbe stato proposto alla società in cui è cresciuto. Traoré è da tempo un obiettivo del Tottenham di Antonio Conte ma avrebbe già espresso la volontà di tornare in Catalogna.