Barcellona, Piqué: "Siamo tornati alle origini. Per un po' avevamo smesso di tenere palla"

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Gerard Piqué, autore del terzo gol contro il Napoli, ha parlato alla stampa spagnola del match vinto per 4-2 dal suo Barcellona: "Siamo tornati alle origini, ad avere il possesso della palla. Per un po' abbiamo smesso di farlo. Di chi era la colpa? Un po' di tutti, non è giusto prendere di mira nessuno. Sono state prese decisioni non appropriate".