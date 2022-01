Barcellona, problema muscolare per De Jong: costretto ad uscire dopo appena 28’

Il Barcellona di Xavi trema: problema muscolare per l’olandese Frenkie de Jong. Il centrocampista inizialmente tenuto in panchina nella sfida di Copa del Rey con il Linares, è entrato in campo al 46’ ma dopo appena 28 minuti ha chiesto il cambio ed è stato costretto ad uscire. De Jong è stato osservato dallo staff medico blaugrana e le immagini suggeriscono un problema muscolare, anche se sarà il club a determinare l'entità dell'infortunio subito dall'olandese.