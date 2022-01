Barcellona, si accelera per la cessione di Coutinho: trattativa con l'Aston Villa

Secondo quanto riportato da COPE, il Barcellona è in trattativa con l'Aston Villa per la cessione di Phil Coutinho. Il brasiliano si trasferirebbe in Inghilterra in prestito fino al termine della stagione. 29 anni, il trequartista in questa prima parte di stagione è stato impiegato in 16 occasioni, solo 5 delle quali da titolare, segnando 2 reti. Il suo impiego è drasticamente calato con Xavi e l'ultima apparizione in campo del giocatore risale al 12 dicembre, con appena 9' giocati contro l'Osasuna.