Barcellona, stagione da dimenticare: mai così male da 20 anni a questa parte

Fuori dalla Champions League nella fase a gironi, eliminato agli ottavi di Copa del Rey, sconfitto in Supercoppa dal Real Madrid e distante 17 punti dai Blancos in campionato, seppur con una partita da recuperare. Quella che sta vivendo il Barcellona è la peggior stagione da almeno venti anni a questa parte: nel 2002-03, i blaugrana arrivarono sesti in campionato (la posizione attuale occupata da Piqué e soci) e furono sbattuti fuori dalla coppa nazionale ai trentaduesimi di finale, venendo poi eliminati in Champions dalla Juventus ai quarti.

Si credeva che gran parte dei problemi fossero riconducibili alla gestione tecnica di Ronald Koeman, ma anche Xavi si è reso conto di quanto sia difficile guidare una squadra quasi allo sbando, priva di quella che era stata la guida nei momenti più bui. L'addio di Lionel Messi è stato un macigno che il Barça non riesce a scrollarsi di dosso. Mal comune, mezzo gaudio, visto che anche l'argentino a Parigi non sta mettendo in mostra tutto il suo sconfinato repertorio e ha numeri molto deludenti. Una magra consolazione, perché la situazione è davvero complicata e la ricostruzione sarà lunga e molto più faticosa del previsto. Resta solo l'Europa League per rendere meno amara la stagione, Napoli permettendo.