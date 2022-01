Barcellona, stop lungo per la stellina Ansu Fati: si valuta anche un'operazione

In casa Barcellona c’è apprensione per le condizioni di Ansu Fati, talentino blaugrana che si è infortunato durante la sfida contro l’Athletic Club. Il comunicato parla di lesione al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra, un infortunio che costringerà il giocatore ad una stop superiore ai 2 mesi. Vista la gravità del ko, il Barcellona ha raccomandato al giocatore un intervento chirurgico per ridurre il danno ed evitare ricadute future, ma lo stesso Ansu Fati non ha ancora preso una decisione in tal senso, secondo il Mundo Deportivo. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi controlli e si capirà meglio quale strada seguire.