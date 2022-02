Barcellona, Xavi avvisa il Napoli: "Vogliamo vincere l'Europa League per entrare in Champions"

Alla vigilia della sfida di campionato contro l'Atletico e anche in vista dello spareggio di Europa League contro il Napoli, Xavi, in conferenza stampa, avverte i partenopei: "Vogliamo vincere l'Europa League. É un'opportunità anche per entrare in Champions. Mi piacerebbe averla nel palmares. Dembele? Sono un conciliatore. Non c'è una soluzione e devo cercarla, sperando che anche lui ci aiuti. É un nostro giocatore, è stato un ottimo professionista".