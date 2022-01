Barcellona, Xavi irremovibile: "Dembélé via anche con l'infortunio di Fati"

In casa Barcellona non si è ancora risolto il caso Dembélé, esterno francese che ha deciso di non rinnovare il contratto e per questo è stato praticamente messo fuori rosa. Xavi ne ha parlato in conferenza stampa: "La sua situazione non cambia nulla con l'infortunio di Ansu Fati. Siamo stati già chiari: si sta allenando bene, ma conosce perfettamente la sua situazione. Non c'è discussione che tenga, credo di essere stato chiaro. Dipende da lui adesso".

Sull'infortunio di Ansu Fati: "Siamo frustrati e tristi. Fa parte del calcio ma ogni settimana stiamo vivendo problemi molto importanti. Ma dobbiamo andare avanti".