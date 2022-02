Barcellona, Xavi sorride: recuperato un difensore per il Napoli

Buone notizie per Xavi. Dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid, che ha permesso al Barcellona di aggiungere il quarto posto in classifica, il tecnico ha ritrovato stamattina Eric Garcia; il difensore, assente da diverso tempo, si è allenato stamattina al centro sportivo e dunque sarà a disposizione già dal prossimo weekend e soprattutto per la sfida di Europa League contro il Napoli. Un rientro importante viste le tante assenze (Umtiti e Lenglet su tutti) nel reparto arretrato.