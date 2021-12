Barcellona, Xavi: “Sorteggio difficile. Il Napoli è una delle più forti della competizione”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della Maradona Cup, competizione che vedrà sfidarsi Barcellona e Boca Juniors, il tecnico blaugrana Xavi Hernandez ha commentato il sorteggio di Europa League: “È un sorteggio complicato, difficile. Non ci ha avvantaggiato. Il Napoli è uno degli avversari più difficili di questa competizione, un rivale da Champions League. Speriamo di essere in un buon momento. Per noi è un onore omaggiare Maradona, uno dei più grandi della storia del calcio. E’ un privilegio, domani sarà un buon test per far giocare chi gioca di meno”.