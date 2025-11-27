Conte ritrova tre giocatori per la Roma: con il Qarabag erano assenti
In attesa di Lukaku, Conte ritrova Spinazzola. L'esterno potrebbe tornare proprio per la partita di domenica contro la sua ex squadra.
Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola: "All’Olimpico, se non altro, potrà contare sul rientro di due giocatori che non sono in lista Champions, come Marianucci e Mazzocchi, oltre a quello probabile di Spinazzola. L’esterno, che l’anno scorso trovò il gol proprio contro la sua ex squadra con uno splendido pallonetto, da due giorni non accusa più dolori al pube e dunque potrà tornare ad allenarsi regolarmente con il gruppo: l’obiettivo è almeno la convocazione per la sfida contro la capolista solitaria della Serie A".
Conte in conferenza: "Non c'eravamo persi! Tanta energia e solidarietà tra i ragazzi. Su Neres e Gutierrez..."
