Ufficiale Celta Vigo-Bologna, le formazioni: Castro e Bernardeschi dal 1', riposa Orsolini

vedi letture

A meno di un’ora dal fischio d’inizio, il Bologna si prepara alla sfida contro il Celta Vigo, valida per la 6ª giornata della League Phase di Europa League. Vincenzo Italiano conferma il 4-2-3-1 ma deve fronteggiare diverse assenze pesanti: Skorupski, Casale, Vitik e Freuler sono infatti indisponibili. Davanti a Ravaglia la difesa è ridisegnata con Holm e Miranda sulle corsie, mentre al centro agiscono Heggem e Lykogiannis. In mediana restano fuori anche Ferguson, con Moro e Pobega chiamati a proteggere la retroguardia in una situazione di piena emergenza.

In attacco le scelte sono più numerose e il tecnico rossoblù decide di puntare su Castro come riferimento offensivo, preferendolo a Dallinga, con Rowe, Fabbian e Bernardeschi a sostegno sulla trequarti. Restano esclusi Orsolini, Cambiaghi e Dominguez. Dall’altra parte Giraldez schiera un 3-4-3 estremamente offensivo, con Swedberg, Borja Iglesias e Bryan Zaragoza a guidare il reparto avanzato. Riflettori puntati anche su Radu e Ilaix Moriba, mentre Marcos Alonso parte dalla panchina. Di seguito le formazioni ufficiali.

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Javi Rodriguez, Starfelt, Ristic; Carreira, Fran Beltran, Ilaix Moriba, Mingueza; Bryan Zaragoza, Borja Iglesias, Swedberg. A disposizione: Villar, Jutgla, Aspas, Fernandez, Rodriguez, Roman, Rueda, Alonso, Hugo Sotelo, Alvarez, Lago, El-Abdellaoui. Allenatore: Claudio Giraldez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lykogiannis, Miranda; Moro, Pobega; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Castro. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Orsolini, Ferguson, Zortea, Odgaard, Dallinga, Lucumi, Cambiaghi, Dominguez. Allenatore: Vincenzo Italiano.