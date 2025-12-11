Europa League, doppio Bernardeschi ribalta il Celta! Il Bologna sogna gli ottavi

La sfida tra Celta Vigo e Bologna, valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League, si chiude con il successo dei rossoblù per 2-1. La prima frazione è segnata dalla sfortuna per la squadra di Vincenzo Italiano, che va sotto al 17’ alla prima vera occasione dei padroni di casa: Swedberg salta Lykogiannis con grande facilità, entra in area e serve Bryan Rodriguez, impeccabile nell’infilare Ravaglia da pochi passi. La reazione del Bologna è veemente ma poco precisa, con Rowe e Castro protagonisti di tre clamorose opportunità mancate. Prima l’ex Marsiglia, solo davanti a Radu, calcia incredibilmente fuori, poi l’argentino non trova la porta di testa e infine, ancora Castro, si fa murare dal portiere rumeno da posizione favorevolissima.

Il secondo tempo riparte nel segno del Bologna, che entra in campo deciso a recuperare il risultato. Al 46’ Bernardeschi tenta un difficile tiro al volo sull’assist di Castro, senza però trovare lo specchio. Poco dopo, al 59’, gli ospiti segnerebbero anche con Pobega, ma l’azione è annullata per un fuorigioco di Bernardeschi, bravo comunque nella costruzione della giocata. Il pareggio arriva al 66’, quando proprio l’ex Juventus trasforma con freddezza un calcio di rigore assegnato dopo intervento del VAR, decisivo nel correggere una segnalazione errata dell’assistente. Al 75’ i rossoblù completano la rimonta con la doppietta di Bernardeschi, servito da un recupero alto di Cambiaghi: il suo tocco di punta supera Radu e vale il sorpasso. Da quel momento il Bologna controlla senza affanni e può festeggiare una vittoria importante al triplice fischio.