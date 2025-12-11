Europa League, vincono Porto, Lione e Friburgo: risultati e classifica
Le vittorie in trasferta di Bologna e Roma su due campi difficili fanno sorridere l'Italia in chiave ranking. La serata di Europa League si è conclusa tra risultati a sorpresa e conferme: l'Aston Villa prosegue il suo ottimo momento di forma e vince a Basilea. Rimonta straordinaria dell'FCSB, che batte il Feyenoord dopo essere stato sotto 1-3. Talisca trascina il Fenerbahce con una tripletta, ok anche il Porto di Farioli, il Friburgo di Grifo e il Lione di Fonseca. Di seguito i risultati della sesta giornata di Europa League e la classifica aggiornata.
Basilea - Aston Villa 1-2: 12' Guessand (A), 34' Daniliuc (B), 53' Tielemans (A)
Brann - Fenerbahce 0-4: 5' Akturkoglu, 36', 44' e 65' Talisca
Celta Vigo - Bologna 1-2: 17' Zaragoza (C), 65' rig. e 75' Bernardeschi
Celtic - Roma 0-3: 6' aut. Scales, 36' e 45'+1 Ferguson
Porto - Malmoe 2-1: 30' e 36' Samu (P), 94' aut. Moura (M)
FCSB - Feyenoord 3-3: 12' Ngezana (FCSB), 41' Tengstedt (F), 44' Timber (F), 51' Sauer (F), 54' Toma (FCSB), 87' Thiam (FCSB), 96' Tanase (FCSB)
Friburgo - Salisburgo 1-0: 50' aut. Diabate
Lione - G.A. Eagles 2-1: 3' Moreira (L), 6' Smit (G), 11' Sulc (L)
Panathinaikos - Plzen 0-0
Ore 18.45
Din. Zagabria - Betis 1-3: 31' aut. Dominguez, 34' Riquelme, 38' Antony, 89' Galesic (D)
Ferencvaros - Rangers 2-1: 27' Miovski (R), 45'+5 Otvos (F), 73' Varga (F)
Ludogorets - PAOK 3-3: 33' Stanic (L), 39' Despodov (P), 48' Vogliacco (P), 71' Verdon (L), 77' Chochev (L), 90' Mythou (P)
Midtjylland - Genk 1-0: 17' Cho
Nizza - Braga 0-1: 28' Victor
Stoccarda - M. Tel Aviv 4-1: 24' Assignon, 37' Tomas, 50' rig. Mittelstadt, 52' Revivo (M), 94' Vagnoman
Sturm Graz - Stella Rossa 0-1: 55' Ivanic
Utrecht - Nottingham Forest 1-2: 52' Kalimuendo (N), 73' van der Hoorn (U), 88' Igor Jesus
Young Boys - Lilla 1-0: 61' Males
1. Lione 15
2. Midtjylland 15
3. Aston Villa 15
4. Fribugo 14
5. Betis 14
6. Ferencvaros 14
7. Braga 13
8. Porto 13
9. Stoccarda 12
10. ROMA 12
11. Nottingham Forest 11
12. Fenerbahce 11
13. BOLOGNA 11
14. Viktoria Plzen 10
15. Panathinaikos 10
16. Genk 10
17. Stella Rossa 10
18. Paok 9
19. Celta Vigo 9
20. Lille 9
21. Young Boys 9
22. Brann 8
23. Ludogorets 7
24. Celtic 7
25. Dinamo Zagabria 7
26. Basilea 6
27. FCSB 6
28. Go Ahead Eagles 6
29. Sturm Graz 4
30. Salisburgo 3
31. Feyenoord 3
32. Utrecht 1
33. Rangers 1
34. Malmo 1
35. Maccabi Tel Aviv 1
36. Nizza 0
