Europa League, vincono Porto, Lione e Friburgo: risultati e classifica

Le vittorie in trasferta di Bologna e Roma su due campi difficili fanno sorridere l'Italia in chiave ranking. La serata di Europa League si è conclusa tra risultati a sorpresa e conferme: l'Aston Villa prosegue il suo ottimo momento di forma e vince a Basilea. Rimonta straordinaria dell'FCSB, che batte il Feyenoord dopo essere stato sotto 1-3. Talisca trascina il Fenerbahce con una tripletta, ok anche il Porto di Farioli, il Friburgo di Grifo e il Lione di Fonseca. Di seguito i risultati della sesta giornata di Europa League e la classifica aggiornata.

Basilea - Aston Villa 1-2: 12' Guessand (A), 34' Daniliuc (B), 53' Tielemans (A)

Brann - Fenerbahce 0-4: 5' Akturkoglu, 36', 44' e 65' Talisca

Celta Vigo - Bologna 1-2: 17' Zaragoza (C), 65' rig. e 75' Bernardeschi

Celtic - Roma 0-3: 6' aut. Scales, 36' e 45'+1 Ferguson

Porto - Malmoe 2-1: 30' e 36' Samu (P), 94' aut. Moura (M)

FCSB - Feyenoord 3-3: 12' Ngezana (FCSB), 41' Tengstedt (F), 44' Timber (F), 51' Sauer (F), 54' Toma (FCSB), 87' Thiam (FCSB), 96' Tanase (FCSB)

Friburgo - Salisburgo 1-0: 50' aut. Diabate

Lione - G.A. Eagles 2-1: 3' Moreira (L), 6' Smit (G), 11' Sulc (L)

Panathinaikos - Plzen 0-0

Ore 18.45

Din. Zagabria - Betis 1-3: 31' aut. Dominguez, 34' Riquelme, 38' Antony, 89' Galesic (D)

Ferencvaros - Rangers 2-1: 27' Miovski (R), 45'+5 Otvos (F), 73' Varga (F)

Ludogorets - PAOK 3-3: 33' Stanic (L), 39' Despodov (P), 48' Vogliacco (P), 71' Verdon (L), 77' Chochev (L), 90' Mythou (P)

Midtjylland - Genk 1-0: 17' Cho

Nizza - Braga 0-1: 28' Victor

Stoccarda - M. Tel Aviv 4-1: 24' Assignon, 37' Tomas, 50' rig. Mittelstadt, 52' Revivo (M), 94' Vagnoman

Sturm Graz - Stella Rossa 0-1: 55' Ivanic

Utrecht - Nottingham Forest 1-2: 52' Kalimuendo (N), 73' van der Hoorn (U), 88' Igor Jesus

Young Boys - Lilla 1-0: 61' Males

1. Lione 15

2. Midtjylland 15

3. Aston Villa 15

4. Fribugo 14

5. Betis 14

6. Ferencvaros 14

7. Braga 13

8. Porto 13

9. Stoccarda 12

10. ROMA 12

11. Nottingham Forest 11

12. Fenerbahce 11

13. BOLOGNA 11

14. Viktoria Plzen 10

15. Panathinaikos 10

16. Genk 10

17. Stella Rossa 10

18. Paok 9

19. Celta Vigo 9

20. Lille 9

21. Young Boys 9

22. Brann 8

23. Ludogorets 7

24. Celtic 7

25. Dinamo Zagabria 7

26. Basilea 6

27. FCSB 6

28. Go Ahead Eagles 6

29. Sturm Graz 4

30. Salisburgo 3

31. Feyenoord 3

32. Utrecht 1

33. Rangers 1

34. Malmo 1

35. Maccabi Tel Aviv 1

36. Nizza 0