Europa League, tris Roma a Glasgow e Celtic ko! Playoff ipotecati

vedi letture

La Roma ritrova il sorriso dopo due sconfitte consecutive e lo fa in grande stile in Europa League, dominando a Glasgow contro il Celtic e mettendo una seria ipoteca sul passaggio quantomeno ai playoff. La squadra di Gasperini offre una vera lezione di calcio alla formazione di Nancy, prendendo subito in mano il match e trovando il vantaggio al 6’ grazie a un autogol di Scales su calcio d’angolo. Da lì in poi i giallorossi non si limitano a gestire, ma continuano a pressare con ferocia, creando una lunga serie di occasioni nitide. Il monologo romanista trova ulteriore concretezza al 24’, quando Soulé inventa sulla destra, Celik crossa dal fondo e Ferguson – rilanciato dal 1’ – firma il raddoppio con una girata precisa.

Il primo tempo si chiude poi con la doppietta dello stesso Ferguson, che sul nuovo assist di Soulé firma il 3-0 e ribadisce la sua centralità nel progetto tecnico. Il Celtic avrebbe l’opportunità di accorciare allo scadere, ma Engels spreca un rigore colpendo il palo. Nella ripresa gli scozzesi provano a rialzarsi inserendo Iheanacho, che trova anche la via del gol, così come Bailey, ma in entrambe le occasioni il VAR annulla per fuorigioco. Nel finale c’è spazio per il rientro di Angelino dopo due mesi e per qualche gestione ordinata, senza più rischi. La Roma chiude così una serata perfetta con un netto 3-0, risultato che la rilancia in Europa e la avvicina sensibilmente al passaggio del turno.