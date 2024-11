Che bella Roma a Londra! La cura Ranieri funziona: 2-2 meritato col Tottenham

Forse s'intravede la luce in fondo al tunnel. La Roma stasera ha pareggiato 2-2 sul campo del Tottenham, ha acciuffato il pareggio a tempo scaduto con Mats Hummels, col giocatore più discusso e criticato.

La partita è stata sbloccata dopo cinque minuti da un perfetto penalty calciato da Son, ma dopo il gol dell'1-0 la Roma di Ranieri ha avuto una reazione fortissima. Al 20esimo il pareggio di N'Dicka, bravo a sfruttare nel migliore dei modi una punizione di Dybala. Dopo il gol del pareggio la Roma ha continuato ad attaccare. Avrebbe trovato anche un fantastico gol con El Shaarawy, ma la rete dopo diversi secondi è stata annullata dal VAR per una millimetrica posizione di fuorigioco del Faraone. Il vantaggio giallorosso per quanto visto nei primi 25 minuti sarebbe stato meritato, ma superato lo spavento la squadra di Postecoglu ha preso il controllo della partita e ha cominciato ad affacciarsi dalle parti di Svilar con incessante continuità. Al 26esimo Angelino prima e Svilar poi hanno scongiurato la rete degli spurs, poi tre minuti più tardi Sarr ha richiamato in causa il portiere giallorosso.

Come per il gol di N'Dicka, anche la seconda rete del Tottenham è arrivata quando il gol era nell'aria. In questo caso, però, non è stato figlio di un piazzato, ma di una ripartenza che ha visto Kulusevski far fuori Hummels in velocità e poi Johnson anticipare Angelino per un tocco vincente.

Nel secondo tempo la squadra di Ranieri ha ripreso il controllo del pallone e in ben due circostanze nei primi undici minuti ha trovato due gol. Entrambi annullati. Al 53esimo la bandierina s'è alzata per netta posizione di offside di Angelino, tre minuti più tardi è servita la revisione del VAR per accertare che Dovbyk fosse effettivamente oltre la linea dei difensori. La Roma anche nella ripresa ha sfruttato l'ampiezza data dagli esterni e a metà frazione ha sfiorato il gol del pari un paio di volte. C'è andata a un passo al 60esimo, con Angelino che su cross di Celik ha calciato al volo e centrato la traversa.

Dall'altro lato il Tottenham nemmeno nel secondo tempo è rimasto a guardare: ha scheggiato il legno con Pedro Porro direttamente da piazzato ,al 71esimo con Solanke ha richiamato in causa Svilar e poi a dieci dal termine ha centrato anche la traversa. La Roma però stasera ha avuto il merito di non mollare mai e al 91esimo, dopo un miracolo di Forster su Mancini, ha trovato il gol con Mats Hummels. Proprio lui, l'uomo più criticato.