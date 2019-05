Chelsea-Arsenal, nuova esclusione per Higuain: le scelte di Sarri ed Emery

Nuova esclusione per Higuain, stavolta nella partita più importante. Sarri lascia in panchina il Pipita per la finale di Europa League

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensem, David Luiz, Emerson Palmieri; Kanté, Jorginho, Kovacic; Pedro, Giroud, Hazard. A disp. Caballero, Cumming, Alonso, Barkley, Higuain, Zappacosta, Willian, Cahill, Ampadu, Gallagher, McEachran. All. Sarri.

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torrerira, Xhaka, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang. A disp. Leno, Iliev, Elneny, Lichtsteiner, Iwobi, Welbeck, Jenkinson, Guendounzi, Nketiah, Willock, Saka. All. Emery.