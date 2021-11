CLASSIFICA - Il Leicester scavalca tutti ed è primo: Napoli al momento fuori dall’Europa League

Il Leicester batte 3-1 il Legia Varsavia e scavalca tutti. Gli uomini di Rodgers balzano al primo posto del Gruppo C a quota 8 punti. Al secondo posto Spartak e Napoli, con i russi in vantaggio negli scontri diretti in virtù del doppio successo. Legia Varsavia ultimo del raggruppamento. Al momento il Napoli andrebbe in Conference League, si giocherà tutto all’ultima giornata in casa contro il Leicester.

CLASSIFICA

Leicester 8

Spartak Mosca 7

Napoli 7

Legia Varsavia 6

ULTIMA GIORNATA

Napoli-Leicester

Legia Varsavia-Spartak Mosca