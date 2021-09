CLASSIFICA - Legia a sorpresa a punteggio pieno, Napoli e Leicester con 1 punto

Il Napoli cade in casa contro lo Spartak Mosca, azzurri battuti 3-2 al Maradona nella seconda giornata del gruppo C di Europa League. Nello sersso girone vince a sorpresa ancora il Legia, che batte in casa 1-0 il Leicester. In classifica polacchi al comando a punteggio pieno con 6 punti, segue lo Spartak a 3, Napoli e Leicester a 1 punto.