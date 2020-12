Crollo AZ, tifosi inferociti per l'esonero di Slot: "La società ha distrutto una stagione!"

Un'eliminazione che brucia e non poco, quella dell'AZ Alkmaar concretizzatasi in Croazia a causa della sconfitta contro il Rijeka. Un avversario, quello croato, ampiamente alla portata dell'AZ che è andato addirittura a perdere. Un risultato che ha mandato su tutte le furie i tifosi olandesi, che puntano il dito contro il club per l'esonero prematuro di Arne Slot. Un mazzata netta per la squadra, che ha ovviamente perso le proprie certezze insieme al tecnico. Cosi tantissimi commenti sui social: “La società ha distrutto una stagione”, o anche: “Con l’esonero di Slot siamo già fuori da tutto”. Insomma in tanti rimpiangono Slot, ed il club è adesso nell'occhio del ciclone.