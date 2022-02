Da Barcellona - I probabili 11 contro il Napoli: possibile riposo per Busquets e un altro titolare

Il Barcellona, che domani affronterà il Napoli nei play off di Europa League, è ancora alle prese con diverse assenze. Sette giocatori blaugrana sono infortunati: Sergi Roberto, Ansu, Umtiti, Balde, Araujo, Lenglet e Depay, mentre tre non sono tesserati in Europa League: Alves, Jutglà e Abde. Questo costringe Xavi a fare due calcoli per misurare i minuti di ogni calciatore. Tra i candidati a riposare, secondo il quotidiano catalano Sport, c'è il capitano Busquets, che ha partecipato a 31 delle 32 partite ufficiali del Barcelona. Nella posizione del mediano catalano potrebbe essere impiegato Frenkie de Jong. Un altro calciatore che potrebbe riposare è Gavi, al suo posto potrebbe esserci Dembélé in quella che sarebbe stata la sua prima partita al Camp Nou dopo le polemiche del mercato invernale.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; Niko, F. De Jong, Pedri; Adama Traoré, Aubemayang, Dembelé. All. Xavi.