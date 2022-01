Da Barcellona - Morata resta la priorità di Xavi, ma senza sostituto non si muove

Dopo Ferran Torres, il Barcellona vorrebbe completare un altro colpo in attacco e da tempo il principale candidato di Xavi è Alvaro Morata. L'idea del club era quella di prendere il centravanti spagnolo in prestito per un anno e mezzo, anche se l'Atletico Madrid - club proprietario del suo cartellino - avrebbe richiesto un esborso economico che avrebbe complicato le cose.

Perché l'affare ha rallentato.

Le due società iberiche - riferisce il quotidiano catalano Sport - erano in trattativa per raggiungere un'intesa, ma ora l'operazione vive un momento di stallo a causa delle difficoltà della Juventus a reclutare un sostituto immediato. Xavi continua a considerare Morata il pezzo ideale per il suo nuovo Barça, ma la questione resta molto intricata e difficilmente i nodi verranno al pettine. Per questo i blaugrana adesso sarebbero alla ricerca di un'alternativa.