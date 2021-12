Dall’Inghilterra avvisano il Napoli: “Domani il Leicester sarà un animale pericoloso!”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Sheridan Bird, giornalista.

“Leicester? Partita molto importante per loro perché non sta andando molto bene in Premier League, non vince da fine ottobre e fa tanti errori in difesa. Sta diventando una stagione piuttosto deludente. L’Europa League potrebbe essere uno squarcio di sole. Domani il Leicester sarà un animale pericoloso.

Il prossimo passo per il Leicester dovrebbe essere la vittoria di una coppa continentale. Ha vinto campionato e coppe casalinghe, sarebbe un sogno vincere in Europa. La partita è molto importante, ovviamente Spalletti ne sarà consapevole. Vedo una partita molto tosta per il Napoli che non è al massimo della sua forma purtroppo.

Cosa si dice in Inghilterra del Napoli? Si parla di una squadra che, con tutti i titolari, è molto forte. Si sa però che la rosa non è straforte e ovviamente qualsiasi squadra se perde Anguissa e Osimhen diventa dura.

In Inghilterra rimpiangono Anguissa? A volte, nonostante la sua età, giocava molto bene, altre volte meno. Ma meno male che il Napoli ha visto solo l’Anguissa forte e questo è bello. Osimhen? Il suo problema è che spesso perde tante partite per gli infortuni, non è colpa sua ma le squadre della Premier vorranno vederlo fare una stagione senza problemi fisici per poi eventualmente dare un assalto.

Koulibaly interessa alle squadre di Premier? Non come una volta. Prima del COVID-19 il Manchester United poteva pagare tantissimo per lui, adesso non si sa, non spendono più come prima. Resta sempre un nome su cui c’è sempre tanto rispetto. Vardy è un po’ spuntato? Come tutti noi è un po’ più stagionato, la vita è così”.