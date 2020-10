Dall'Olanda - Otto giocatori dell'Az positivi: il club si interroga, conviene giocare?

I giornalisti olandesi di NOS aggiornano la situazione legata ai nuovi positivi dell'Az Alkmaar. Sarebbero 8 i calciatori contagiati della prima squadra, un numero consistente, un rischio per la sfida col Napoli di giovedì. Per questo motivo, al di la delle norme Uefa, il club olandese si interroga: vale realmente la pena partire per l'Italia in una condizione simile?