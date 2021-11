Dalla Russia - Spartak, Rui Vitoria vicino all'addio: può lasciare entro fine anno

Rui Vitoria potrebbe lasciare molto presto lo Spartak Mosca, prossima avversaria degli azzurri in Europa League. Mahmoud Abubakar, il rappresentante dell'allenatore, arriverà in città - si apprende dai media russi - per negoziare la risoluzione del contratto del suo assistito entro due settimane. L'allenatre portoghese potrebbe lasciare lo Spartak a dicembre.