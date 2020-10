Dalla Spagna: "Difficile il recupero di Illaramendi. Sappiamo che il Napoli non è quello visto con l'AZ"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuta Marta Gonzalo, giornalista di Cadena SER San Sebastiàn e vicina alle vicende di casa Real Sociedad: “Real Sociedad? Nella scorsa stagione ha fatto molto bene, si sta consolidando, si è conquistata tutto e nessuno ha regalato nulla. Ha in squadra molti giovani che giocano insieme da tempo, poi la società è stata brava ad aggiungere gente esperta. Non interessa l’avversario, si cerca sempre il risultato con il gioco. Sarà una partita molto aperta contro il Napoli, sono due squadre che amano giocare a calcio.

Napoli? Non c’è dubbio che non sia quello visto con l’AZ, arriverà la squadra più forte del girone. Ora sarà ancora più forte e motivata dopo aver perso la prima partita. Illarramendi? Si sta allenando con il gruppo da ieri ma non dovrebbe giocare perché gli mancano minuti nelle gambe”.