Dalla Spagna - Due attaccanti sicuri del posto, lotta a tre per la terza maglia: il dubbio di Xavi

Xavi, allenatore del Barcellona, ha un grande dubbio di formazione per la partita di questa sera contro il Napoli. Il quotidiano Sport fa sapere che il tecnico dei blaugrana ha già scelto due attaccanti, Aubameyang e Gavi, e ora riflette sul terzo che andrà a completare il tridente offensivo. Il dubbio è tra Adama, Dembélé e Ferran Torres. Quest'ultimo, in gol all'andata anche se ha fallito tre chance clamorose, potrebbe accomodarsi in panchina per rifiatare dopo gli sforzi delle ultime partite.