Dembélé pensa al Napoli, ma futuro è in bilico: addio sempre più vicino

"Enigma Dembélé" ha titolato oggi Sport circa la posizione dell'attaccante. Ricordiamo che lo scorso 20 gennaio il club ha rotto gli indugi mettendo il giocatore sul mercato, dopo che questi aveva rifiutato diverse proposte di rinnovo. I pochi giorni rimasti prima della fine della finestra dei trasferimenti ha fatto sì che non si riuscisse a trovare una nuova sistemazione per il francese. Che con sommo dispiacere dei tifosi, ma per scelta di Xavi, è stato reintegrato in rosa e sta giocando le ultime partite. Le novità evidenziate dal quotidiano catalano sono quelle di una volontà di permanenza di Dembélé, ma visti i precedenti il Barcellona ha deciso di non fare nessun passo in avanti verso il giocatore. Al contrario sarà il suo entourage a dover fare il primo passo per l'eventuale rinnovo.