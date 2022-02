Dembelé sta per lasciare il Barcellona: due top club se lo contendono per l'estate

Sembra ormai una corsa a due, quella che in estate deciderà il futuro di Ousmane Dembelé. L'esterno offensivo francese, reintegrato in rosa da mister Xavi dopo i conflitti con la società, resta in scadenza di contratto e fa gola soprattutto a Chelsea e Paris Saint-Germain. A confermarlo stamane è la BBC, secondo la quale il futuro dell'ex Borussia Dortmund sarà con ogni probabilità a Londra o a Parigi. A meno che da qui a fine stagione non arrivi un ripensamento in chiave Barcellona.