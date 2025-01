Disastro Roma: ko con l’AZ e per i playoff sarà decisiva l’ultima (a 3 giorni dal Napoli)

La Roma cade 1-0 sul campo dell'AZ di Alkmaar nel match valevole per il 7° turno della Fase campionato di Europa League. Per tutta la metà inaugurale del primo tempo di occasioni da gol neanche l'ombra. Al 25' un errore di Angelino per poco non permette il primo tiro in porta del match, evitato da Kone. Alla mezz'ora ci prova quindi Dovbyk, che calcia potente ma centrale da fuori area. Tira un sospiro di sollievo la Roma al 40', ringraziando Meerdink per non aver sfruttato la respinta corta di Ndicka in area.

Al 49' strepitosa iniziativa di Angelino, che di rabona trova Dybala in area: la Joya, però, conclude con troppa potenza. La sensazione, vista anche la forma espressa da Angelino nello scendere con frequenza sulla corsia, è che la sfida possa accendersi da un momento all'altro ma a lungo rimane un'impressione. Fino almeno al minuto 80, quando avviene l'episodio che decide la sfida: gran percussione centrale di Clasie, che allarga su Moller Wolfe con successivo cross che pesca Parrott indisturbato in area, e tenuto in gioco da Celik, per la zampata dell'1-0. Da lì al triplice fischio la Roma si riversa in avanti a caccia del pareggio, ma l'AZ si chiude bene e porta a casa partita e tre punti. L'ultimo a provarci è Dybala, sul gong, respinto. Ora si mette male per i giallorossi, che per andare ai playoff dovranno almeno pareggiare nel prossimo turno contro l’Eintracht Francoforte, 3 giorni prima della sfida al Napoli.