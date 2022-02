"Effetto Xavi: 9 gare senza ko!", euforia Barça che punge il Napoli: "Mai ko in trasferta!"

Effetto Xavi, titola il Barcellona sui suoi canali social per celebrare la grande crescita della squadra sotto la guida del nuovo allenatore. I catalani infatti sono reduci dal 4-1 contro il Valencia e stanno tenendo un rendimento ampiamente da prime quattro: cinque vittorie e quattro pareggi e quindi 9 gare senza ko e - in vista anche di Napoli - sottolineano le zero sconfitte rimediate in trasferta dall'approdo di Xavi.