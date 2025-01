EL, il Man United batte i Rangers in extremis: un gol sfiorato e 96 minuti per Garnacho

Il Manchester United batte in pieno recupero i Rangers Glasgow nel match valido per la settimana giornata di Europa League. Succede tutto nella ripresa dopo un primo tempo a reti bianche: prima l’autogol di Butland ad inizio secondo tempo, poi il pari di Dessers all’89’ prima del gol decisivo di Bruno Fernandes al 92’. Vittoria importantissima per i Red Devils, che salgono così a quota 15 punti in classifica. Alejandro Garnacho, obiettivo di mercato del Napoli, ha sfiorato la rete nel secondo tempo e ha disputato l’intero match.