Esonerato Slot, corteggiato dal Feyenoord. Tifosi AZ infuriati: "Pronto il solito esodo!"

L'esonero a sorpresa di Arne Slot, dopo quattro vittorie di fila in campionato e le ottime prove contro Real Sociedad e Napoli, ha provocato una dura reazione della tifoseria. Il tecnico è già in parola col Feyenoord secondo la stampa olandese ed a fine anno partiranno anche i tanti talenti che si stanno mettendo in mostra, molti di questi gestiti da Mino Raiola. "Aspettiamo almeno la fine della stagione per il solito esodo", uno dei tanti commenti dei tifosi dell'AZ che non hanno dubbi sulle solite partenze per monetizzare e iniziare un nuovo percorso.