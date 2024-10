Europa e Conference League, i finali: Mou ferma lo United. Ok Tottenham, Porto e Bilbao

Sono terminate le ultime sfide di Europa League e Conference League in programma oggi. Oltre alla Lazio, vincono anche Tottenham, Athletic Bilbao e Porto, mentre il Manchester United si fa bloccare anche dal Fenerbahce (espulso Mourinho, terzo pareggio consecutivo per la squadra di ten Hag). Primo successo per il Besiktas, che a sorpresa espugna Lione.

In Conference il Betis pareggia in casa contro il Copenaghen, mentre l'Heidenheim conquista tre punti regolando il Paphos.

Europa League - Terza giornata

Anderlecht - Ludogorets 2-0: 67' Edozie, 95' Dreyer

Ath. Bilbao - Slavia Praga 1-0: 33' N. Williams

Porto - Hoffenheim 2-0: 45'+2 Djalò, 75' Omorodion

Fenerbahce - Manchester United 1-1: 15' Eriksen, 49' En Nesyri (F)

Lione - Besiktas 0-1: 72' Fernandes

Malmoe - Olympiacos 0-1: 30' El Kaabi

Rangers - FCSB 4-0: 10' Lawrence, 31' e 55' Cerny, 72' Igamane

Tottenham - AZ Alkmaar 1-0: 52' rig. Richarlison

Twente - Lazio 0-2: 35' Pedro, 87' Isaksen

Conference League - Seconda giornata

Betis - Copenhagen 1-1: 8' Ezzalzouli, 76' rig. Diks (C)

HJK - Dinamo Minsk 1-0: 46' Moller

Mlada Boleslav - Lugano 0-1: 39' Steffen

O. Lubiana - LASK 2-0: 14' Blanco, 80' Schwaizer

Paphos - Heidenheim 0-1: 25' Mainka

TNS - Astana 2-0: 40' Holden, 78' rig. McManus

TSC - Legia 0-3: 11' Kapustka, 47' Luquinhas, 62' Chodyna