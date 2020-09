Europa League, alle 14 il sorteggio del playoff: prima divisione in gruppi, il Milan evita il Tottenham

Il Milan, dopo essersi sbarazzato dei modesti irlandesi dello Shamrock Rovers, affronterà a San Siro il 24 ottobre i norvegesi del Bodo/Glimt per il terzo turno preliminare. Intanto già quest'oggi a Nyon (ore 14) conoscerà l'eventuale avversario del decisivo 4° turno preliminare (meglio noto come playoff) per l'accesso alla fase a gironi.

Il Milan non sarà testa di serie, colpa di un pessimo ranking che vede i rossoneri all'81° posto, ma dal primo sorteggio dei gruppi eviterà teste di serie come Tottenham, Sporting, PSV Eindhoven e Galatasaray. Le insidie sono rappresentate soltanto da Basilea e Besiktas.

Gruppo 1

Teste di serie

Young Boys (SUI)*

GNK Dinamo (CRO)*

Non teste di serie

Floriana (MLT) - Flora Tallinn (EST)

Tirana (ALB)**

KuPS (FIN) - Sūduva (LTU)

Djurgården (SWE) / CFR Cluj (ROU)

Gruppo 2

Teste di serie

Dynamo Brest (BLR)*

Crvena zvezda (SRB)*

Non teste di serie

Ludogorets (BUL)**

Sarajevo (BIH) / Budućnost Podgorica (MNE)

Riga (LVA) / Celtic (SCO)

Ararat-Armenia (ARM) - Celje (SVN)

Gruppo 3

Teste di serie

Qarabağ (AZE)*

Non teste di serie

Sheriff (MDA) / Dundalk (IRL)

KÍ (FRO) / Dinamo Tbilisi (GEO)

Legia (POL) / Drita (KOS)

10 vincitrici del terzo turno di qualificazione

*5 eliminate al terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League (percorso Campioni)

**2 squadre eliminate al secondo turno di qualificazione di UEFA Champions League (percorso Campioni)

Percorso principale

Gruppo 1

Teste di serie

1 Basel (SUI) - Anorthosis (CYP)

2 Viktoria Plzeň (CZE) / SønderjyskE (DEN)

3 Beşiktaş (TUR) / Rio Ave (POR)

Non teste di serie

4 CSKA-Sofia (BUL) / B36 (FRO)

5 AC Milan (ITA) / Bodø/Glimt (NOR)

6 Hapoel Beer-Sheva (ISR) / Motherwell (SCO)

Gruppo 2

Teste di serie

1 Sporting CP (POR) / Aberdeen (SCO)

2 Mura (SVN) / PSV Eindhoven (NED)

3 Copenhagen (DEN) / Piast Gliwice (POL)

Non teste di serie

4 LASK (AUT) / Dunajská Streda (SVK)

5 Rijeka (CRO) / Kolos Kovalivka (UKR)

6 Rosenborg (NOR) / Alanyaspor (TUR)

Gruppo 3

Teste di serie

1 Charleroi (BEL) / Partizan (SRB)

2 Wolfsburg (GER) / Desna Chernihiv (UKR)

3 Malmö (SWE) / Lokomotiva Zagreb (CRO)

Non teste di serie

4 Apollon Limassol (CYP) / Lech (POL)

5 Granada (ESP) / Locomotive Tbilisi (GEO)

6 St. Gallen (SUI) / AEK Athens (GRE)

Gruppo 4

Teste di serie

1 Galatasaray (TUR) / Hajduk Split (CRO)

2 Shkëndija (MKD) / Tottenham (ENG)

3 Standard Liège (BEL) / Vojvodina (SRB)

4 APOEL (CYP) / Zrinjski (BIH)



Non teste di serie

5 Rostov (RUS) / Maccabi Haifa (ISR)

6 Willem II (NED) / Rangers (SCO)

7 Fehérvár (HUN) / Reims (FRA)

8 FCSB (ROU) / Slovan Liberec (CZE)

26 vincitrici del terzo turno di qualificazione