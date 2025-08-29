Ufficiale Europa League, il sorteggio della Roma ecco le 8 avversarie

Il sorteggio che si è svolto poco fa a Montecarlo ha deciso quelle che saranno le otto avversaria della Roma nel percorso campionato di Europa League. I giallorossi andranno due volte a Glasgow, per affrontare Rangers e Celtic, mentre le sfide più difficili all'Olimpico saranno quelle contro Lille e Stoccarda. Viktoria Plzen, Midtjylland, Nizza e Panathinaikos le altre avversarie.

Queste le 8 avversarie della Roma

PRIMA FASCIA: Roma-Lille

PRIMA FASCIA: Rangers-Roma

SECONDA FASCIA: Roma-Viktoria Plzen

SECONDA FASCIA: Celtic-Roma

TERZA FASCIA: Roma-Midtjylland

TERZA FASCIA: Nizza-Roma

QUARTA FASCIA: Roma-Stoccarda

QUARTA FASCIA: Panathinaikos-Roma

Le date della fase campionato di Europa League

1^ giornata: 24 e 25 settembre 2025

2^ giornata: 2 ottobre 2025

3^ giornata: 23 ottobre 2025

4^ giornata: 6 novembre 2025

5^ giornata: 27 novembre 2025

6^ giornata: 11 dicembre 2025

7^ giornata 7: 22 gennaio 2026

8^ giornata: 29 gennaio 2026

Le date della fase a eliminazione diretta di Europa League

Playoff: 19 e 26 febbraio 2026

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)