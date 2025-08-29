Europa League, il sorteggio della Roma ecco le 8 avversarie
Il sorteggio che si è svolto poco fa a Montecarlo ha deciso quelle che saranno le otto avversaria della Roma nel percorso campionato di Europa League. I giallorossi andranno due volte a Glasgow, per affrontare Rangers e Celtic, mentre le sfide più difficili all'Olimpico saranno quelle contro Lille e Stoccarda. Viktoria Plzen, Midtjylland, Nizza e Panathinaikos le altre avversarie.
Queste le 8 avversarie della Roma
PRIMA FASCIA: Roma-Lille
PRIMA FASCIA: Rangers-Roma
SECONDA FASCIA: Roma-Viktoria Plzen
SECONDA FASCIA: Celtic-Roma
TERZA FASCIA: Roma-Midtjylland
TERZA FASCIA: Nizza-Roma
QUARTA FASCIA: Roma-Stoccarda
QUARTA FASCIA: Panathinaikos-Roma
Le date della fase campionato di Europa League
1^ giornata: 24 e 25 settembre 2025
2^ giornata: 2 ottobre 2025
3^ giornata: 23 ottobre 2025
4^ giornata: 6 novembre 2025
5^ giornata: 27 novembre 2025
6^ giornata: 11 dicembre 2025
7^ giornata 7: 22 gennaio 2026
8^ giornata: 29 gennaio 2026
Le date della fase a eliminazione diretta di Europa League
Playoff: 19 e 26 febbraio 2026
Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)
