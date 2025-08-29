Europa League, il sorteggio del Bologna: ecco le 8 avversarie
Il Bologna è pronto al suo esordio in Europa League, con il sorteggio che si è svolto a Montecarlo poco fa che ha svelato quelle che saranno le avversarie della formazione di Vincenzo Italiano. I felsinei hanno pescato in prima fascia il Salisburgo, che affronteranno in casa, e l'Aston Villa, in trasferta come un anno fa in Champions. I rossoblù, come la Roma, sfideranno il Celtic, mentre l'avversario più sconosciuto è il Brann, con i norvegesi che arriveranno in Italia per la partita. Sfortuna in quarta fascia, dove è stato pescato il Celta Vigo.
Queste le 8 avversarie del Bologna
PRIMA FASCIA: Bologna-Salisburgo
PRIMA FASCIA: Aston Villa-Bologna
SECONDA FASCIA: Bologna-Celtic
SECONDA FASCIA: Maccabi Tel-Aviv-Bologna
TERZA FASCIA: Bologna-Friburgo
TERZA FASCIA: Steaua Bucarest-Bologna
QUARTA FASCIA: Bologna-Brann
QUARTA FASCIA: Celta Vigo-Bologna
