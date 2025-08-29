Ufficiale Europa League, il sorteggio del Bologna: ecco le 8 avversarie

vedi letture

Il Bologna è pronto al suo esordio in Europa League, con il sorteggio che si è svolto a Montecarlo poco fa che ha svelato quelle che saranno le avversarie della formazione di Vincenzo Italiano. I felsinei hanno pescato in prima fascia il Salisburgo, che affronteranno in casa, e l'Aston Villa, in trasferta come un anno fa in Champions. I rossoblù, come la Roma, sfideranno il Celtic, mentre l'avversario più sconosciuto è il Brann, con i norvegesi che arriveranno in Italia per la partita. Sfortuna in quarta fascia, dove è stato pescato il Celta Vigo.

Queste le 8 avversarie del Bologna

PRIMA FASCIA: Bologna-Salisburgo

PRIMA FASCIA: Aston Villa-Bologna

SECONDA FASCIA: Bologna-Celtic

SECONDA FASCIA: Maccabi Tel-Aviv-Bologna

TERZA FASCIA: Bologna-Friburgo

TERZA FASCIA: Steaua Bucarest-Bologna

QUARTA FASCIA: Bologna-Brann

QUARTA FASCIA: Celta Vigo-Bologna