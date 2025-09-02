Ufficiale

Bologna, Immobile escluso dall'Europa League: la lista Uefa

di Antonio Noto

Il Bologna ha ufficializzato la lista dei giocatori consegnata alla UEFA in vista della prossima Europa League. Spicca l’assenza di Ciro Immobile, fermo per infortunio fino a fine ottobre e dunque costretto a saltare le prime gare della fase a gironi.

Esclusi anche Dominguez, l’ultimo arrivato Sulemana e Lorenzo De Silvestri, già rimasto fuori lo scorso anno dalle liste europee. Di seguito la lista completa. 1 Skorupski, 2 Holm, 4 Pobega, 6 Moro, 7 Orsolini, 8 Freuler, 9 Castro, 10 Bernardeschi, 11 Rowe, 13 Ravaglia, 14 Heggem, 16 Casale, 19 Ferguson, 20 Zortea, 21 Odgaard, 22 Lykogiannis, 24 Dallinga, 25 Pessina, 26 Lucumi, 28 Cambiaghi, 33 Miranda, 41 Vitik, 80 Fabbian.