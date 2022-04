Europa League/Conference League, oggi il ritorno dei quarti di finale: il programma

In campo per l'Italia l'Atalanta, in campo alle 18.45 contro il Lipsia.

© foto di Gaetano Mocciaro Oggi si conclude la tre giorni delle coppe europe con le otto gare, valide per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e di Conference League. In campo per l'Italia l'Atalanta, in campo alle 18.45contro il Lipsia. Questo il programma completo. Europa League Ore 18.45

Atalanta-Lipsia (andata 1-1) Ore 21.00

Barcellona-Francoforte (andata 1-1)

Lione-West Ham (andata 1-1)

Rangers-Braga (andata 0-1) Conference League Ore 18.45

PSV-Leicester (andata 0-0) Ore 21.00

Roma-Bodo Glimt (andata 1-2)

PAOK- Marsiglia (andata 1-2)

Slavia Praga-Feyenoord (andata 3-3)