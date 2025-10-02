Europa League, i finali delle 18:45: Betis e Braga corsari, Fenerbahce batte Nizza, tris Plzen
TuttoNapoli.net
Sono appena terminati le partite di Europa League cominciate alle 18:45. Di seguito risultati e marcatori.
Bologna-Friburgo 1-1 - 29' Orsolini (B); 57' Adamu (F)
Roma-Lille 0-1 - 6' Haraldsson (L)
Brann-Utrecht 1-0 - 41' Magnusson (B)
Celtic-Braga 0-2 - 21' Horta (B); 85' Martinez (B)
FCSB-Young Boys 0-2 - 11' Raveloson (Y); 36' Monteiro (Y)
Fenerbahce-Nizza 2-1 - 3', 25' Akturkoglu (F); 37' Kevin (N)
Ludogorets-Real Betis 0-2 - 31' Lo Celso (R); 53' aut. Son (R)
Panathinaikos-Go Ahead Eagles 1-2 - 55' Swiderski (P); 75', 82' Smit (G)
Viktoria Plzen-Malmo 3-0 - 34' Vydra (V); 44' Durosinmi (V); 53' Spacil (V)
Viktoria Plzen-Malmo 2-0 - 34' Vydra (V); 44' Durosinmi (V)
Pubblicità
Europa League
Copertina Da 0 a 10: i commenti shock su De Bruyne, il nuovo soprannome di Hojlund, il prodigio di Vanja e la soluzione McTominay di Arturo Minervini
Le più lette
2 Conte in conferenza: "Prova da squadra! Ora implementiamo soluzioni. De Bruyne? Nulla da farsi perdonare. Su Hojlund e JJ..."
4 Da 0 a 10: i commenti shock su De Bruyne, il nuovo soprannome di Hojlund, il prodigio di Vanja e la soluzione McTominay
Prossima partita
05 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Genoa
In primo piano
Da 0 a 10: i commenti shock su De Bruyne, il nuovo soprannome di Hojlund, il prodigio di Vanja e la soluzione McTominay
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "A Milano abbiamo dominato! C'è emergenza, senza recuperi ci sarà Elmas terzino. Su De Bruyne..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’esclusivo labiale di De Bruyne, la bufala su McTominay, la scelta shock di Conte e la vendetta del grande assente
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "De Bruyne arrabbiato? Se per il cambio ha sbagliato persona. Su Gutierrez e Marianucci..."
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Out Rrahmani, Buongiorno ed altri problemi, vedrete domani! Milan favorito? Giochini! Su KDB..."
Fabio TarantinoHojlund: "Napoli, qui sono felice! Tifosi pazzeschi. Conte mi chiede sempre una cosa"
Francesco CarboneMilinkovic: “Potevamo prendere meno gol, ma ottimo inizio! Champions? Che emozione! Su Meret e la città…”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com