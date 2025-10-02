Europa League, i finali delle 18:45: Betis e Braga corsari, Fenerbahce batte Nizza, tris Plzen

Europa League, i finali delle 18:45: Betis e Braga corsari, Fenerbahce batte Nizza, tris PlzenTuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 20:50Europa League
di Francesco Carbone

Sono appena terminati le partite di Europa League cominciate alle 18:45. Di seguito risultati e marcatori.

Bologna-Friburgo 1-1 - 29' Orsolini (B); 57' Adamu (F)

Roma-Lille 0-1 - 6' Haraldsson (L)

Brann-Utrecht 1-0 - 41' Magnusson (B)

Celtic-Braga 0-2 - 21' Horta (B); 85' Martinez (B)

FCSB-Young Boys 0-2 - 11' Raveloson (Y); 36' Monteiro (Y)

Fenerbahce-Nizza 2-1 - 3', 25' Akturkoglu (F); 37' Kevin (N)

Ludogorets-Real Betis 0-2 - 31' Lo Celso (R); 53' aut. Son (R)

Panathinaikos-Go Ahead Eagles 1-2 - 55' Swiderski (P); 75', 82' Smit (G)

Viktoria Plzen-Malmo 3-0 - 34' Vydra (V); 44' Durosinmi (V); 53' Spacil (V)

Viktoria Plzen-Malmo 2-0 - 34' Vydra (V); 44' Durosinmi (V)