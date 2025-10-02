Clamoroso Roma: sbaglia tre rigori di fila e perde con il Lille tra i fischi dell’Olimpico

Il Lille espugna l’Olimpico e conquista tre punti pesanti nella seconda giornata della League Phase di Europa League, battendo la Roma 1-0. Doccia fredda per i giallorossi già al 6’, con Tsimikas che perde un pallone sanguinoso in impostazione: Meunier ne approfitta, serve Correia che appoggia a Haraldsson, bravo a infilare sotto l’incrocio. La Roma reagisce ma spreca: Soulé, El Aynaoui e Tsimikas ci provano, ma prima Ozer e poi Mandi, con un salvataggio sulla linea, mantengono il vantaggio francese.

Nel secondo tempo la squadra di Gian Piero Gasperini cresce e sfiora il pari con Ferguson, ma l’occasione più clamorosa arriva all’81’, quando l’arbitro assegna un rigore per fallo di mano di Mandi. Dal dischetto si presentano prima Dovbyk (per due tentativi) e poi Soulé, ma Ozer para tutto, diventando l’eroe della serata. Il Lille resiste fino al 96’ e si prende una vittoria fondamentale, mentre la Roma resta a mani vuote ed esce dal campo tra i fischi dell’Olimpico.