Il Bologna si fa riprendere e non va oltre il pari: 1-1 al Dall’Ara con il Friburgo

vedi letture

Finisce 1-1 la sfida tra Bologna e Friburgo, valida per la seconda giornata della League Phase di Europa League. Primo tempo poco spettacolare ma sbloccato al 29' dal solito Riccardo Orsolini. L’azione nasce da una rimessa laterale, con Odgaard bravo a liberarsi e servire un cross basso: dopo una serie di rimpalli, Cambiaghi calcia, Atubolu respinge male e Orsolini è il più rapido a insaccare.

Nella ripresa il Friburgo cresce e trova il pari al 57' con Junior Adamu, freddo dal dischetto dopo un ingenuo fallo di mano di Castro su colpo di testa di Ginter. Gli ospiti sfiorano il raddoppio al 69' con Scherhant, che si fa murare da Skorupski in uscita, così come Beste sulla ribattuta. Il Bologna reagisce nel finale e va vicino al 2-1 all’86’ con Odgaard, ma il suo tiro da fuori trova ancora attento Atubolu. Un punto a testa e qualificazione ancora tutta da giocare.