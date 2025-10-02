Ufficiale
Europa League, le formazioni di Roma-Lille: Gasperini ruota diversi uomini
Sono ufficiali le scelte di formazione di Roma e Lille per la sfida in programma alle ore 18.45 all'Olimpico, valida per la seconda giornata di Europa League. Questi i due undici in campo.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hermoso, N’Dicka; Wesley, Cristante (C), El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini.
LILLE (4-2-3-1): Bodart; Meunier, Mandi, Mbemba, Verdonk; Bouaddi, Bentaleb; Correia, Haraldsson, Sahraoui; Giroud. Allenatore: Genesio.
